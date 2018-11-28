«إريكسون»: الشبكات جاهزة للجيل الخامس في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد عمار جمال عمار، رئيس الشبكات في «إريكسون» الشرق الأوسط وأفريقيا، جهوزية شبكات الاتصال بتقنية الجيل الخامس في الإمارات للعمل في مطلع 2019.

مشيراً إلى أن طرح تقنية الجيل الخامس في الإمارات سيتركز في ثلاثة استخدامات رئيسية، هي خدمات النطاق العريض السريع للمحمول (eMBB)، والاتصال اللاسلكي الثابت (FWA)، إضافة إلى القيمة المضافة والفرص التجارية التي ستقدمها تقنية الاتصال الأسرع التي تسمح بنقل البيانات بشكل أسرع بمئات المرات من تقنية 4G، للشركات والصناعات في الدولة.

جاءت تصريحات عمار خلال مؤتمر صحفي لشركة إريكسون في دبي أمس لاستعراض أهم نتائج تقرير موبيليتي الأحدث من إريكسون، الذي توقّع أن تغطي تقنية الجيل الخامس أكثر من 40% من سكان العالم أو ما يقارب 1.5 مليار اشتراك بخدمات النطاق العريض السريع للمحمول بنهاية 2024، فيما ستكون هذه التقنية مسؤولة عن نقل 25% من إجمالي البيانات في العالم بحلول 2024.

وأضاف عمار: نتوقع أن تكون قطاعات التنقل والصحة والسلامة العامة من أولى القطاعات المستفيدة من تقنيات الجيل الخامس في الإمارات، وذلك لحاجة تلك القطاعات لخدمات اتصال بكمون شبه معدوم لتعزيز أعمالها، وهو ما تقدمه تقنيات الجيل الخامس. والإمارات كما هو معلوم هي من أولى الدول على مستوى العالم في تجارب التنقل ذاتي القيادة.

وكان تقرير لشركة إريكسون صدر في سبتمبر الماضي، ذكر أن حجم الأرباح الإضافية التي يمكن أن تولّدها تقنية الجيل الخامس لمشغلي الاتصالات في الإمارات يصل إلى 3.3 مليارات دولار (12.1 مليار درهم) بحلول عام 2026.

وذلك من خلال رقمنة التصنيع في 10 قطاعات رئيسية، هي الزراعة والتصنيع والطاقة والمرافق العامة والسلامة العامة والرعاية الصحية والنقل العام ووسائل الإعلام والترفيه والسيارات والخدمات المالية وتجارة التجزئة.

ولفت عمار إلى أن عدد الهواتف الذكية الداعمة للجيل الخامس في العالم اليوم يصل إلى 11، مع توقع ارتفاع هذا العدد إلى 18 بحلول انعقاد «المؤتمر العالمي للجوّال»، المزمع انعقاده في برشلونة في مارس 2019. ومن المرتقب بحسب التقرير أن تستمر هواتف LTE في احتلال صدارة الهواتف خلال السنوات الخمس المقبلة.

فيما يرتقب أن يصل عدد الهواتف الداعمة للجيل الخامس إلى أكثر من 860 مليون جهاز أو 12% من إجمالي الهواتف التي سيصل عددها إلى 7.2 مليارات جهاز في الفترة نفسها. وأشار إلى أن معدل استهلاك البيانات للشخص الواحد في المنطقة سيرتفع من 3 إلى 15 جيجابايت شهرياً بحلول 2024.

وذلك بسبب زيادة انتشار واستهلاك مقاطع الفيديو، حيث من المرتقب أن يحتل 74% من إجمالي حركة المرور عبر الإنترنت خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وتوقع تقرير موبيليتي الذي يصدر مرتين سنوياً أن تصل حصة اشتراكات النطاق العريض المحمول 4G إلى 90% من إجمالي الاشتراكات في الشرق الأوسط، وأن تنمو حركة مرور البيانات في المنطقة بمقدار 9 أضعاف بحلول 2024.

اشتراكات

وصل عدد اشتراكات المحمول الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 120 مليون اشتراك في العالم، وصلت حصة الشرق الأوسط إلى 2 مليون أو 1.6% فقط، وتصدرت دول الخليج معدلات اشتراكات المحمول بمعدل 160%، فيما يصل المعدل العالمي إلى 104%. ومن المتوقع أن تصل أجهزة إنترنت الأشياء الخلوية في العالم إلى 4.1 مليارات بحلول 2024، بنمو سنوي 27%، وهو رقم يعكس طموح سوق إنترنت الأشياء بالمنطقة.