«دو» و«نوكيا» توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الشباب

المصدر: دبي- البيان

وقّعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ونوكيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز قدرات وإمكانات الشباب عبر مؤسسات القطاعين العام والخاص بما في ذلك الجامعات ورفدهم برؤى متعمقة حول أحدث التوجهات التكنولوجية وتأثيرها على المجتمعات.

وسيسهم التعاون في تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب لمساعدة الحكومة في تطوير حلول قائمة على الابتكار وضمان مستقبل أكثر استدامة لجعل الإمارات البلد الأفضل على مستوى العالم بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

ركائز

يعد استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع لضمان حياة أكثر ذكاء واستدامة لسكان دولة الإمارات، إحدى الركائز الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله ، في عام 2010.

وتسعى دو ونوكيا إلى الاستفادة من خبرتيهما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتزويد طلبة الجامعات برؤى مستقبلية حول أبرز توجهات القطاع.

وبالتالي المساهمة بتعزيز قدرات ومهارات الشباب. من جهة أخرى، تشكّل مئوية الإمارات 2071 خريطة طريق استراتيجية على مدى خمسة عقود تستهدف أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم استناداً إلى 4 محاور تتمثل في الوصول إلى أفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأفضل حكومة في العالم، إضافة إلى أسعد مجتمع في العالم.

ابتكار

وسيساهم التعاون في دفع مستقبل الإمارات الذكي قدماً من خلال تشجيع الشباب على ابتكار حلول وتطبيقات ذكية تعزز التحول الرقمي عبر كافة المجالات. وسيحصل طلبة الجامعات والمؤسسات الأخرى من خلال هذه المبادرة المشتركة على فرصة التعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا العالمية التي من شأنها أن ترسم معالم المستقبل. كما سيستفيد الطلبة المشاركون من برامج تدريب عملي على منتجات نوكيا المبتكرة إلى جانب حصولهم على شهادات مصدقة.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: في إطار مساعينا الهادفة إلى تعزيز إمكانات شباب الإمارات وتمكينهم من التسلح بمهارات تكنولوجية تضمن لهم قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021، يسعدنا التعاون مع نوكيا في هذه المبادرة المميزة التي بلا شك ستساهم بتوفير فرصة فريدة من نوعها للطلبة.فوائد

وقال عمرو الليثي، المدير التنفيذي لشركة نوكيا في الشرق الأوسط وأفريقيا في نوكيا: نحن على ثقة من الفوائد التي سيجنيها طلبة الجامعات من خلال هذه المبادرة خاصةً فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة، وهذا بدوره سيساعد في تطوير حلول تقنية لمعالجة التحديات والفرص المستقبلية في الإمارات.