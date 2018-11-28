«نخيل» تنظم جولة لوسائل إعلام عالمية في مشروع «جزر ديرة»

المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس، وفداً من وسائل الإعلام العالمية، وذلك في «جزر ديرة»، مشروعها الرئيس الجديد الواقع على الواجهة البحرية بدبي والممتد على مساحة 15.3 كيلومتراً مربعاً.

وتعرف الصحفيون المتواجدون في دبي على هامش زيارتهم معرض البناء والتشييد الدولي - الخمسة الكبار «The Big 5»، على كيفية تحويل «نخيل» للمنطقة المعروفة باسم «دبي القديمة» إلى مركز عالمي للتسوق والسياحة والمعيشة والترفيه.

وقد استثمرت «نخيل» نحو 9 مليارات درهم في عقود البنية التحتية والبناء في «جزر ديرة» مع المزيد من العقود القادمة.

واطلع الوفد الذي يضم صحفيين - من ألمانيا وإيطاليا وتركيا واليونان - على مجموعة من مشاريع «نخيل» في «جزر ديرة»، بما في ذلك «السوق الليلي»، و«ديرة مول»، فضلاً عن مشاريع الشركة المشتركة في قطاع الضيافة مع «ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية و«سنتارا» للفنادق والمنتجعات التايلاندية.