محمد أمين: «التأشيرات الطويلة» تسهم في دفع عجلة النمو

المصدر: الشارقة - البيان

أشاد محمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة باعتماد مجلس الوزراء قرار تأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والطلاب المتفوقين، مؤكداً أن القرار سيساهم بتسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة إن اعتماد مجلس الوزراء لشروط وأحكام «التأشيرات الطويلة الأمد» يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، ويعزز من سمعة الدولة ويرسخ مكانتها كقبلة للمستثمرين وأصحاب المواهب التخصصية والطلاب المتفوقين، ما ينعكس إيجاباً على سوق العمل.

وأكد أن القرار سيعود بالنفع على المناخ الاستثماري في كثير من القطاعات، ما يعزز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بالدولة، ويرسخ الإمكانات التنافسية للإمارات، لتظل على قائمة أفضل الوجهات التي تجذب كبار المستثمرين والباحثين عن أفضل خيارات الإقامة والعيش وفرص اكتساب العلم والمعرفة.