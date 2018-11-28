مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يبحث خطة 2019

المصدر: أبوظبي – البيان

عقد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية برئاسة راشد الشامسي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية وذلك في المقر الرئيس لمصرف أبوظبي الإسلامي بأبوظبي وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها خطة عمل المجلس للعام 2019 والإنجازات التي تحققت في 2018.

وقدم جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات عرضاً بالمنجزات التي حققها المجلس خلال 2018 والبيانات المالية للمجلس خلال الربع الثالث 2018 وخطة العمل للعام القادم.

اجتماع

كما استعرض عدداً من المشاريع بالخارج ضمن أجندة العام القادم حيث تمت التوصية برفعها مع ميزانية 2019 إلى اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده في ديسمبر للمصادقة عليها.

وأوضح راشد الشامسي أن المشاريع والخطط الاستثمارية التي تتضمنها خطة العمل تستهدف تحقيق قفزة في دور المجلس الذي يضطلع برعاية الشركات الإماراتية التي تستثمر بالخارج، إضافة إلى استطلاع وتقييم الفرص الاستثمارية التي تردف جهود الحكومة التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد راشد سعود الشامسي على أهمية المراجعة الدورية والمستدامة للمنجزات التي حققها المجلس، مع توظيف آليات الريادة والابتكار التي جعلت منها القيادة الرشيدة نهجاً للإمارات في الشراكات الاقتصادية والاستثمارية داخل وخارج الدولة.

وأشار إلى أن احتفال اللجنة التنفيذية بذكرى اليوم الوطني الـ47، التي تتزامن مع «عام زايد»، يعزّز مشاعر الثقة بأصالة ورحابة المسيرة الوطنية التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويرفع للمستثمرين سقف التحديات ليكون المجلس عند الطموحات والبرامج التي تنهض بها القيادة الرشيدة في إدامة الاستقرار والازدهار ولرفع علم دولة الاتحاد في المزيد من أقاليم الاستثمار العالمية التي ترتادها الشركات الإماراتية.

حضور

وحضر الاجتماع خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لمجموعة اتصالات، وخالد صالح الراشدي، مديرة إدارة الشؤون الحكومية لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومحمد الفهيم رئيس تخطيط الأعمال والأداء لدى مجموعة الفهيم، وعمر المهيري مدير العلاقات الحكومية لموانئ دبي العالمية وأحمد الحميري، نائب رئيس قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.