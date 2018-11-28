دبي تحتضن «تشاينا هوم لايف» 11 13- ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

تحتضن دبي معرض «تشاينا هوم لايف» في مركز المؤتمرات والمعارض بين 11- 13 ديسمبر، وقام المنظمون بغية تسليط الضوء على دور التجارة الإلكترونية في الصين وأثرها على الأسواق العالمية بالارتباط بمعارض «سيف نيوز» للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود من أجل تنظيم مؤتمر مكثف لتغطية الموضوع 11 ديسمبر.

وتتصدر الصين الترتيب العالمي بنحو 40 % من تعاملات التجارة الإلكترونية العالمية والتي كانت تمثل 1 % من التعاملات منذ عقد من الزمن بحسب تقرير «ماكنيزي» الصادر 2017. وساهم مبتكرو المنصات التقنية الرقمية مثل «علي بابا» و«تن سنت» و«جيه دي» مجتمعين إلى جانب المستوى العالي من الراحة المتوفرة للسكان في الصين الذين يتمتعون بالدراية في قطاع الجوّال بتوفير مرتع لمنظومة تجارة إلكترونية مزدهرة.