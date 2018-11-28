«تلغراف»: طيران الإمارات تملك الحاضر والمستقبل

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت صحيفة تلغراف البريطانية، إن شركة طيران الإمارات تملك الحاضر والمستقبل.

وأشارت إلى أنها تملك الحاضر؛ لأنها أكبر مشغل لطائرات إيرباص العملاقة إيه 380، حيث تشغل 105 طائرات من هذا النوع، وتستطيع أن تستفيد جيداً من عائد تلك الطائرة ذات المحركات الأربعة، بل وجعلتها المكون الرئيس في أسطولها الجوي، الذي يعد أكبر أسطول شركة طيران عالمياً. وأضافت الصحيفة، إن شركة الخطوط الجوية البريطانية مثلاً لديها أسطول يتكون من 276 طائرة، منها 12 طائرة فقط من إيرباص إيه 380.

كما أن طيران الإمارات تملك المستقبل أيضاً، حتى لو رأى آخرون غير ذلك، لأن طلبها للشراء العام الجاري من الطائرات العملاقة سوف يغطي العقد المقبل، ويعطيها ميزة تنافسية أعلى بامتلاك عدد أكبر من تلك الطائرات. ويبلغ العمر الافتراضي للطائرة نحو 30 عاماً، ولذلك حتى لو لم تتسلم طيران الإمارات طائرات جديدة، فإن طائرتها الحالية تقوم بالغرض.

وتستطيع إيرباص إيه 380 أن تنقل 853 راكباً إذا تحولت بكاملها إلى الدرجة الاقتصادية، فيما ستكون طائرة بوينغ 747-800 أكبر طائرة في العالم من طرز بوينغ، لكنها تستطيع حمل 700 راكب إذا تحولت إلى درجة واحدة. وتملك طيران الإمارات 130 طائرة من بوينغ 300 -777، أكبر طرز بوينغ حالياً، وطلبت شراء المزيد.