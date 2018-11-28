4 % نمو عضوية غرفة عجمان في الربع الثالث

المصدر: عجمان - البيان

كشف سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان عن زيادة عضوية الغرفة للربع الثالث من 2018 لتصل إلى 10519 عضوية، بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها للعام السابق.

والتي شهدت 10067 عضوية، كما سجلت قيم شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة 1.24 مليار درهم.

وأكد أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تنويع الأسواق أمام المنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة من خلال المشاركة بكبرى المعارض العالمية المتخصصة وإتاحة الفرصة لمشاركة أعضائها ومنتسبيها من الشركات والمصانع، بما يعزز التعاون وفتح شراكات من شأنها زيادة عمليات التصدير وإعادة التصدير بالإمارة.

كذلك تعمل غرفة عجمان على زيادة تعاونها مع مختلف السفارات والقناصل والملاحق التجارية التابعة للدول العربية والأجنبية.

وأشاد بالتوجيهات والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز تنافسية إمارة عجمان وجذب المستثمرين وتهيئة البنية التحتية لدعم نمو قطاع الأعمال في عجمان، الأمر الذي يزيد من نمو وقيم شهادات المنشأ.