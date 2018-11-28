«دانوب» تعتزم مضاعفة مبيعاتها إلى 6 مليارات درهم بحلول 2020

المصدر: دبي - البيان

تعتزم مجموعة «دانوب» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتنتشر من خلال 50 فرعا في المنطقة، مضاعفة حجم مبيعاتها خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 6 مليارات درهم بحلول 2020.

وهي الفترة التي تسبق الاستعداد لاستضافة دبي إكسبو 2020، وترى المجموعة التي انطلقت في دبي قبل 25 عاما أن السوق العقاري حاليا مواتٍ للتوسع والنمو، حيث إن معظم الشركات ستحاول إنجاز مشاريعها قبل 2020 استعداداً لاستضافة الحدث العالمي.

وتشارك مجموعة «دانوب»، التي تضم 7 شركات متخصصة في مواد البناء والتجزئة المرتبطة بالإنشاءات، في فعاليات «معرض الخمسة الكبار» في دورته لهذا العام، والذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

حيث تعرض باقة واسعة من منتجاتها المبتكرة وعالية الجودة والتي تقدمها من خلال علامتها الإيطالية «ميلانو»، حيث تطرح في المعرض أكبر بلاطة من صنع الإنسان تصل أبعادها 320×150 سم، وهي الأولى من نوعها في العالم.

وقال أنيس ساجان، المدير الإداري لدى مجموعة «دانوب»: نحرص على المشاركة في فعاليات «معرض الخمسة الكبار» منذ 5 أعوام، ولطالما شكّل هذا المعرض تجربة مفيدة للغاية بالنسبة لنا.

حيث يعد أكبر فعالية من نوعها في دولة الإمارات دون أدنى شك، وهو يجمع نخبة من الشركات الرائدة من مختلف أنحاء الخليج العربي ومنطقة شمال أفريقيا. ونغتنم فرصة مشاركتنا في هذا المعرض الهام لتسليط الضوء على منتجاتنا الجديدة، فضلاً عن تعزيز أواصر التواصل مع عملائنا الحاليين.

وأضاف ساجان: تتمثل رسالتنا الأساسية في توفير حلول شاملة للعملاء. وانطلاقاً من ذلك، ينصب تركيزنا على اختيار أفضل المكونات والمواد الخام، وتحسين عمليات التصنيع، واتباع منهج صارم في اختيار المبرمجين والمنتجين الذين يحرصون على مواكبة منتجاتنا لأرقى المعايير العالمية المعتمدة. ومن هنا، يوفر «معرض الخمسة الكبار» منصة شاملة بالنسبة لقطاع البناء والأعمال الإنشائية، ونحن مسرورون جداً بمشاركتنا في فعالياته.

بدوره، قال فينكاتيسان سيثورامان، مدير تطوير الأعمال لدى مجموعة «دانوب»: «سنقوم خلال مشاركتنا في فعاليات»معرض الخمسة الكبار«بتخصيص منصة عرض حصرية للبلاط، والتي ستوفر للزوار تشكيلة واسعة من التصاميم والألوان المتنوعة من البلاط.

وتبرهن مشاركة»دانوب«في فعاليات»معرض الخمسة الكبار«على الحضور القوي للمجموعة في السوق الإماراتية والمنطقة عموماً، وذلك من خلال منتجاتها المبتكرة وفائقة التطور. وثمة عامل آخر لا يقل أهمية ويتمثل في شبكة العلاقات الواسعة التي نجحت المجموعة في إنشائها على مدى السنين، والتي تستند إلى أرقى مستويات الجودة والمهنية العالية في تسليم المنتجات.

ومن ناحيتها، تعتزم علامة»ميلانو" عرض تشكيلة متنوعة من أحدث منتجاتها أمام العملاء والتي تشمل سخانات المياه والبلاط والتجهيزات الصحية وغيرها. ويمكن للزوار الحصول على معلومات مفصلة حول المنتجات وتقديم طلبات الحجوزات الفورية لها. كما ستعرض العلامة مجموعة واسعة من مواد البناء والتجهيزات الداخلية المنزلية.

وخلال مشاركتها في فعاليات المعرض لهذا العام، ستقوم العلامة بإطلاق مجموعة جديدة من سخانات المياه ذات القدرة العالية والمزودة بمزايا توفير الطاقة، إلى جانب الخلاطات وتقنيات توفير المياه في دورات المياه.