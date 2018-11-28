غرفة دبي تبحث آفاق الإنشاءات على هامش «الخمسة الكبار»

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها لقاء أعمال بين ممثلي القطاع الخاص في دبي ووفود تمثل شركات عالمية مختصة بمجال الإنشاءات مشاركة في معرض الخمسة الكبار 2018، أكبر حدث متخصص في الإنشاءات في المنطقة بمشاركة 2500 شركة من 60 دولة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الغرفة لدعم نمو الأعمال، وتسهيل التواصل بين فئات مجتمع الأعمال في الإمارة، ما ينعكس إيجاباً في تعزيز العلاقات الثنائية بين المعنيين في قطاع العقارات والتشييد والبناء، وبالتالي المساهمة في تطوير ونمو القطاع في دبي، حيث شارك 60 مشاركاً من 9 دول.

ويعتبر اللقاء منصة لجمع رجال الأعمال في دبي مع نظرائهم المشاركين في المعرض من كل أنحاء العالم، حيث ناقش الحاضرون أوضاع سوق الإنشاءات في دبي والفرص المتاحة في هذه السوق الواعدة، وكيفية تعزيز الشراكات في قطاع الإنشاءات في دبي.

وأشار حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمته أمام الحاضرين إلى أن قطاع العقارات في دبي يعتبر أحد القطاعات الداعمة لاقتصاد دبي، معتبراً أنه قطاع ناضج ومليء بالفرص الاستثمارية للمستثمرين من كل أنحاء العالم.

وأضاف الهاشمي أن استمرار إنفاق الحكومة على البنية التحتية يشكل رسالة قوية للقطاع الخاص بأن الحكومة ماضية في خطط التنمية، ويعتبر مؤشراً إضافياً على الفرص المتاحة في قطاع الإنشاءات، مؤكداً الفرص المجزية التي توفرها الإمارة للمستثمرين في هذا المجال.

ولفت مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن لقاءات الأعمال، التي تنظمها الغرفة باستمرار خلال فترة المعارض والفعاليات الاقتصادية المتنوعة، التي تستضيفها إمارة دبي على مدار العام، تعتبر منصة مثالية لنسج روابط متينة من العلاقات بين الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات في الدولة والعالم.

وأظهر عرض تعريفي لغرفة دبي خلال اللقاء أن مساهمة قطاع الإنشاءات بلغت 6.3% من الناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي في العام 2017، حيث يتوقع نمو القطاع خلال الفترة المقبلة على وقع اقتراب معرض إكسبو العالمي 2020 دبي.

واستمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية وشبكة النقل. وبيّن العرض ان قطاع الإنشاءات السكنية يعتبر ثاني أكبر شريحة ضمن مشاريع إنشاءات المباني في دبي، حيث يستحوذ على 43% من إجمالي المشاريع الإنشائية في دبي خلال الفترة 2014-2022.

وأبرز العرض الفرص التي تنتظر قطاع الإنشاءات في دبي وأبرزها معرض إكسبو العالمي 2020 دبي، وخصوصاً تلك المرتبطة بدبي الجنوب، في حين يبرز اهتمام دبي بالتحول نحو مدينة ذكية ومستدامة أحد أبرز عناوين مستقبل قطاع الإنشاءات في الإمارة، الذي يتيح فرصاً لشركات الإنشاءات العالمية المتميزة في هذه المجالات.