صندوق خليفة ينظم جلسة نقاشية لدعم التصدير

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم صندوق خليفة جلسة نقاشية خاصة بشؤون التصدير، بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وبحضور ومشاركة وزارة الاقتصاد.

حيث جمعت الجلسة التي افتتحها عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، نخبة من رواد الأعمال الإماراتيين والشركاء الاستراتيجيين للصندوق وعدد من الجهات الحكومية المعنية بخدمات وضوابط التصدير.

وقال الدرمكي: يولي صندوق خليفة لتطوير المشاريع اهتماماً كبيراً للقطاعات الحيوية داخل الدولة، وأبرزها تجارة التصدير وإعادة التصدير، حيث جاءت هذه الجلسة النقاشية لتعزز معارف رواد الأعمال في هذا القطاع، وتساعدهم على الانخراط ضمن نشاطه بنجاح وتميّز. وشهدت الجلسة مشاركة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات حيث قدّم عبد الرحمن الحوسني، مدير إدارة خدمات المصدرين في المؤسسة، عرضاً تقديمياً حول الضوابط والخدمات المتعلقة بالتصدير.