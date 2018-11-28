«المالية المركزية بالشارقة» تجمع أصالة الماضي وحداثة الحاضر

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت دائرة المالية المركزية بالشارقة في مقرها الرئيس أول من أمس يوماً مفتوحاً تحت شعار «بين الماضي والحاضر» احتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات بمشاركة جمع من موظفيها الذين استمتعوا بالفعاليات التراثية والفنية الكثيرة التي تضمنتها الاحتفالية.

وجاء اختيار الماضي والحاضر شعاراً لاحتفال هذا العام تماشياً مع عام زايد، وإبراز ما كانت عليه دولة الإمارات في الزمن القديم، وكيف كانت حياة الأولين، وصولاً إلى الرؤية الملهمة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما حققته الإمارات من نجاحات.

نهضة حضاريةوقالت ريما الشامسي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «تمكنت دولة الإمارات من تحقيق نهضة حضارية كبيرة على مدى الأعوام الـ47 الماضية التي تكللت بكل هذا الخير والتطور والازدهار الذي نراه ماثلاً في جميع المجالات ».