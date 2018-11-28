«ماغنا» تطور منتجعاً في رأس الخيمة بـ 350 مليون درهم

المصدر: لندن- البيان

أعلنت مجموعة «ماغنا»، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عن إطلاق أول مشروع فندقي في الإمارات، وذلك ضمن «جزيرة المرجان» في رأس الخيمة، أبرز مشاريع شركة «مرجان»، المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في الإمارة، إثر استحواذها على أرض بموقع مميز يطل على الخليج العربي.

وتبلغ قيمة المشروع الجديد في «جزيرة المرجان» 350 مليون درهم وهو أول مشاريع «مجموعة ماغنا» خارج المملكة المتحدة. وتأسست المجموعة عام 2014، ولديها مع شركتها القابضة «ماغنا لإدارة الأصول المحدودة محفظة أصول تصل قيمتها إلى نحو 250 مليون جنيه إسترليني في لندن والمناطق المحيطة بها.

وركزت المجموعة بشكل رئيسي على العقارات السكنية الراقية ذات الأسعار المناسبة، ومشاريع تحويل المكاتب إلى وحدات سكنية. وفي إطار دراستها لأفضل الفرص المتاحة لدخول قطاع الضيافة، قامت مجموعة»ماغنا«بشراء قطعة أرض في»جزيرة المرجان«لبناء منتجع يضم 372 غرفة، بالإضافة إلى 78 وحدة سكنية. وستتولى شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة إدارة الفندق، وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وأعرب بيتر مالون، رئيس مجلس إدارة»مجموعة ماغنا للفنادق«عن سعادته بالتعاون مع»مرجان«لإطلاق أول مشاريع المجموعة الفندقية خارج حدود المملكة المتحدة.

مؤكداً أن تطوير المنتجع الجديد سيتم بالاعتماد على أعلى معايير التميز في التصميم وجودة الخدمات». ولفت المهندس عبدالله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة«مرجان» ن تركيز الشركة منذ تأسيسها موجه نحو الترويج لإمارة رأس الخيمة كوجهة استثمارية عالمية تستقطب أفضل المشاريع في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه وتجارة التجزئة. وتابع موضحاً: يمثل استحواذ مجموعة»ماغنا«على قطعة أرض في»جزيرة المرجان«لإنشاء أول مشاريعها الفندقية في العالم تجسيداً لمؤهلات النمو القوية التي توفرها رأس الخيمة.