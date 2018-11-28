«غرفة دبي» تحتفل بأنشطة تعكس روح الاتحاد

المصدر: دبي- البيان

احتفت غرفة تجارة وصناعة دبي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات بحفل كبير وفعاليات مميزة، نظمتها في المقر الرئيس للغرفة بديرة، بحضور ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي وحمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، وبمشاركة مديري وموظفي ومتعاملي الغرفة.

وقال الغرير: إن اليوم الوطني لدولة الإمارات هو يوم فخر وعز، مؤكداً أن قيام الاتحاد لم يكن يوماً عادياً، حيث شكل لحظة تاريخية، انتقلت فيها دولة الإمارات إلى آفاق واسعة من النمو والتطور والازدهار.

وأضاف الغرير: « يتزامن احتفالنا باليوم الوطني مع عام زايد تقديراً لشخصية المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإرثه وإنجازاته واحتفاء بالمكانة الاستثنائية التي يحتلها في قلوب الشعب الإماراتي.