البنك الدولي: الإمارات مثال يحتذى

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقع البنك الدولي أن تحقق الإمارات انتعاشاً اقتصادياً العامين الجاري والمقبل، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية، وأن تسجل نموا بنسبة 3.1% في العامين 2019 و2020.

وأن تسجل نموا بنسبة 2% العام الجاري. كما أشاد البنك الدولي بقرارات الإمارات الأخيرة في التسوية في الأجور بين الجنسين، مشيرا إلى أن الإمارات تتيح الفرصة للنساء لممارسة الأعمال وتقلد المناصب الرسمية العليا، وقال إن الإمارات مثال يحتذى لجميع دول الخليج.

وقال تقرير الرصد الاقتصادي للخليج إن الإمارات ودول الخليج سوف تحقق استقرارا ماليا بحلول 2020، وتوقع لها نموا بنسبة 2% العام الجاري، مقابل 00.3% العام الماضي. كما توقع التقرير انحسار العجز المالي بشكل كبير وتحوله إلى فائض بنسبة 0.5% بحلول 2020.

كما توقع ارتفاع العائدات السيادية للإمارات مع ارتفاع أسعار النفط وعائدات ضريبة القيمة المضافة. وأشار إلى تحقيق الإمارات مراتب عالمية متقدمة في جودة البنية التحتية وإحرازها مركزا متقدما في تقرير سهولة إقامة الأعمال.

وأشاد التقرير بقرار الإمارات السماح بنسبة تملك 100 % للأجانب للمشاريع، مشيرا إلى أن هذا يتماشى مع تحسين مناخ الاستثمار. كما أشاد بقرار منح المستثمرين إقامة لعشر سنوات، وصياغة مشروع قانون لإفلاس الشركات، قائلا إن المنطقة في حاجة إلى التوسع في قرارات مماثلة. وأشاد التقرير بحزمتي التحفيز الاقتصادي في كل من دبي وأبوظبي في أبريل ويونيو العام الجاري.