فقرات وأنشطة تراثية تنظمها مطارات دبي في المبنى 3

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مطارات دبي احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين في مبنى3 بمطار دبي ،شمل العديد من الفقرات والأنشطة التراثية.

حضر الاحتفال الذي نظّمه فريق هويتي كل من محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني وبول غريفيث الرئيس التنفيذي وجمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي والعميد علي عتيق بن لاحج مدير الادارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي والمقدم فيصل النعيمي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالوكالة وإبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني تبعه جولة قام بها الحضور على معرض الصور المخصص للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المبنى3 كما شمل الاحتفال فقرة غنائية مميزة قام بها أطفال مركز راشد لأصحاب الهمم وأدت فرقة سعيد المزيود فقرة خاصة باليولة كجزء من تراث الإمارات.