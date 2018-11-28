«اقتصادية دبي» تنظّم سلسلة فعاليات وتؤكد ولاءها لمسيرة الدولة

المصدر: دبي - البيان

نظّمت «اقتصادية دبي»، في اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات سلسلة من الفعاليات في الساحة الخارجية بقرية الأعمال، وجاءت مشاركة اقتصادية دبي في احتفالات اليوم الوطني تأكيداً على ولائها لمسيرة الدولة وتاريخها المعطاء.

وتوثيقاً لما حققته من إنجازات تدعو إلى الفخر منذ قيام الاتحاد وحتى عامها 47. ويعكس حجم الفعاليات المقامة حرص اقتصادية دبي الدائم على الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة.

وسعت اقتصادية دبي في احتفالية اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات إلى إبراز الجهود المتواصلة في التعبير عن الانتماء والهوية الوطنية لدى موظفيها والجمهور من أبناء الإمارات والمقيمين فيها، الذين يحملون أسمى معاني المحبة والولاء لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحكام دولة الإمارات.

أعلى المراتب

وقال سامي القمزي: «يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لقيام دولة الإمارات.

تعكس احتفالاتنا اليوم روح التضامن والولاء التي تجمع أبناء دولة الإمارات بقيادتنا الحكيمة التي تسعى دائماً وأبداً إلى تعزيز مكانة الدولة اقتصادياً، وأن تكون في أعلى المراتب التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي».وأقامت اقتصادية دبي متحف النخيل الثقافي، لاستعراض تاريخ النخيل في الإمارات الذي يعد واحداً من أهم ركائز التراث الإماراتي على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي.

ووفرت اقتصادية دبي منصات مثالية في مقرّها بقرية الأعمال، لأصحاب رخصة «تاجر»، المعروفة سابقاً باسم رخصة «التاجر الإلكتروني»، وكذلك منصات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتهم، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية واستدامة مشروعاتهم في دبي.