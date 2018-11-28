«الإمارات العالمية للألمنيوم» الأفضل في إحلال وتوطين الوظائف

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بجائزة أفضل منشأة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في الدولة وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم على هامش الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في الكويت مؤخراً.

وتم ترشيح الشركة من جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين لنيل هذه الجائزة. وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أعمالها من خلال كادرها الذي يضم أكثر من 1200 موظف مواطن. ويتولى المواطنون أكثر من ثلث المناصب الإشرافية.

كما تساهم الإمارات العالمية للألمنيوم بدور فاعل في إشراك المرأة الإماراتية في قطاع الصناعات الثقيلة حيث تتقلد السيدات المناصب الإشرافية بنسبة تزيد على 17%. علاوة على ذلك، كان 7 من أعضاء اللجنة التنفيذية قد انضموا إلى صفوف العمل في الإمارات العالمية للألمنيوم بعد تخرجهم مباشرة.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: بلغت نسبة التوطين في المناصب الرئيسة لدى الشركة والتي يُمكن تقليدها لموظفين إماراتيين 37.6% نهاية العام الماضي. وتبذل الشركة قصارى جهودها لتصل نسبة التوطين لديها في أهم المناصب إلى 40% بحلول العام 2020.