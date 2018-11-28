مركز دبي التجاري العالمي يقود مبادرات الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة

المصدر: دبي - البيان

يواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه بدعم رؤية دبي الرامية إلى الريادة في مجال تأمين مصادر الطاقة وكفاءتها من خلال مبادرات تنويع مصادر الطاقة. وتماشياً مع هدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة المتمثلة في توليد 75 في المئة من إجمالي استهلاكها للطاقة من المصادر النظيفة بحلول عام 2050، يدعم مركز دبي التجاري العالمي مجموعة من تدابير تحسين كفاءة الموارد واستهلاك الطاقة.

وفي وقت مبكر من العام الجاري، استكمل مركز دبي التجاري العالمي تركيب 3 آلاف لوح شمسي فوق قاعة الشيخ راشد. وتبلغ الطاقة الإجمالية للألواح 1 ميجاوات، وهو ما يساعد في توفير 2000 طن من ثنائي أكسيد الكربون سنوياً. وإضافة إلى ذلك، جرى تركيب ألواح شمسية بقدرة 400 كيلووات فوق مبنى مواقف السيارات المكون من ستة طوابق، الذي تم افتتاحه مؤخراً على شارع السعادة.

ومن المقرر أيضاً تركيب ألواح شمسية بقدرة 3 ميجاوات في وقت لاحق من العام الجاري، وهو ما يرفع القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية في مركز دبي التجاري العالمي إلى 4.4 ميجاوات خلال عام واحد.

ويخطط مركز دبي التجاري العالمي لاستكمال جهود تنويع الطاقة لديه وتحقيق هدفه الرئيس لخفض الطاقة بنسبة تتراوح بين 5-7% سنوياً. وتستمر عملية إعادة التجهيز على قدم وساق في جميع المباني القائمة التابعة للمركز، مع الاستبدال بـ 10 آلاف مصباح ضوئي عادي مصابيح LED منخفضة الطاقة.

ونجح مركز دبي التجاري العالمي في زيادة استخدام المركبات الكهربائية، حيث تم توفير 16 وحدة لشحن السيارات، إضافة إلى ستة أماكن مخصصة للسيارات الهجينة. كما تم تزويد المباني بصنابير لتوفير المياه، وهو ما أدى إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة 15%.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس الأول في مركز دبي التجاري العالمي: «نحن فخورون بمواصلة التزامنا باستراتيجية الطاقة النظيفة في دبي ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة في جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويأتي جدول أعمال الطاقة النظيفة الخاص بنا ليعكس التزامنا بجدول أعمال الطاقة النظيفة للدولة، من خلال مجموعة من المبادرات المتميزة عبر مشروعاتنا وعروض الأعمال، مثل تركيب الألواح الشمسية وإعادة تهيئة المنشآت الحالية وتطوير السياسات الداخلية التي تتوافق مع أفضل الممارسات. وبذلك تعد مشروعاتنا الجديدة، مثل ون سنترال، مشروعات رائدة تسهم في وضع معايير جديدة للاستدامة بالمنطقة».

وينتج مشروع «ون سنترال»، المشروع الجديد متعدد الاستخدامات من مركز دبي التجاري العالمي، الحاصل على شهادة «الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة» الذهبية للمشروعات متعددة الاستخدامات، 58% من حاجته من المياه الساخنة عبر الخلايا الشمسية الكهروضوئية وألواح التجميع الموجودة على الأسطح الزجاجية، وغيرها من الأسطح.