500 مشارك بقمة الاستثمار في الطيران بدبي

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي فعاليات القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران في الفترة من 27-29 يناير 2019 بفندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

والقمة هي الأولى من نوعها عالميا، حيث تستضيف أكثر من 500 مستثمر ومندوب من 40 دولة حول العالم.

وتأتي القمة التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران». وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: قطعت الإمارات شوطا كبيرا في مجال تطوير وتوسيع مطاراتها بتخصيصها مبلغ 23.16 مليار دولار لذلك، كان نصيب توسعة مطار آل مكتوم الدولي منها 8 مليارات دولار.

والذي بدوره سيكون المطار الأول على مستوى العالم محققا شروط الاستدامة البيئية، كما سيتم إنفاق 7.6 مليارات دولار على إنجاز المرحلة الرابعة من توسعة وتطوير مطار دبي، إضافة إلى تخصيص 6.8 مليارات دولار للتوسع في مطار أبوظبي.

كما أشار إلى سعي الإمارات الدؤوب لزيادة نسب أدائها وإنجازها ورفع كفاءة العمل في المجال حيث تطمح إلى توسعة أسطولها الجوي بنسبة 4-5٪ شهريا ليصل إجمالي عدد الطائرات إلى 525 طائرة تخدم 750 مليون مسافر سنوياً، مقارنة بما حققته العام الماضي من خدمة 300 مليون مسافر ارتادوا مطارات الدولة المختلفة.

ويسهم قطاع الطيران بقدر كبير في نمو اقتصاد الإمارات، وتتوقع دبي أن مساهمة قطاع الطيران والأنشطة المرتبطة بالسياحة ستصل نحو 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو ما سيعادل 37.5٪ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وسيولد نحو 750 ألف وظيفة.