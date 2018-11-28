تحسين تصنيف «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» إلى إيجابي

المصدر: دبي- البيان

أشاد خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بتحقيق الشركة محطة جديدة في مسيرتها، مع قيام وكالة التصنيف العالمية A.M. Best برفع تصنيفها من «مستقر» إلى «إيجابي»، وتأكيدها على تصنيف قوتها المالية B++ (جيد) وعلى تصنيفها الائتماني في المدى الطويل bbb+.

يعود الفضل في العناصر الأساسية التي تقوم عليها الآفاق الإيجابية في تصنيفات A.M. Best إلى الميزانية العمومية القوية التي تتمتع بها دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، والرسملة المتينة المعدَّلة بحسب المخاطر والمدعومة من مستوى جيد من توليد الرساميل الداخلية ونمو مضبوط في الاكتتاب.

وقد أشارت وكالة A.M. Best إلى أن دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين حافظت على أداء ثابت في الاكتتاب على الرغم من ظروف السوق السائدة في الإمارات.

وقال خلف أحمد الحبتور: «يساهم التصنيف الإيجابي من قبل وكالة A.M. Best في تعزيز الثقة بخدماتنا من جانب عملائنا القيّمين وسواهم من أصحاب الأسهم».

وقال رامز أبو زيد، مدير عام دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: «نحن سعداء للغاية بالحصول على هذا التصنيف «الإيجابي» . فهذا التقييم المنقَّح يساهم في تعزيز موقعنا المالي القوي، وقدرتنا المتأصلة على الوفاء بالتزاماتنا».