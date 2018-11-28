«منزل لخدمات الرعاية الصحية» تشارك في مؤتمر «تي في إم كابيتال» بدبي

المصدر: دبي - البيان

تشارك منزل لخدمات الرعاية الصحية في مؤتمر «تي في إم كابيتال للرعاية الصحية»، الذي يعقد في دبي يوم الخميس المقبل، ويستضيف المؤتمر أكثر من 100 خبير ومستثمر في الرعاية الصحية من جميع أنحاء المنطقة وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال الدكتور ساربير تانلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة منزل: يركز مؤتمر «تي في إم كابيتال» للرعاية الصحية للمستثمرين على مواضيع أساسية مثل التحول الرقمي، وأنظمة الرعاية الصحية، والحوكمة في الأسواق سريعة النمو. ويقدم المؤتمر فرصة كبيرة لخبراء صناعة الرعاية الصحية من المنطقة وحول العالم للمشاركة في ندوات رفيعة المستوى حول النظام البيئي للرعاية الصحية، بالإضافة إلى خلق علاقات تعاون طويلة الأمد.

ويشارك الدكتور ساربير تانلي، كأحد كبار المتحدثين في حلقة النقاش «مواجهة التحدي - ممارسة التحول الرقمي في الرعاية الصحية»، برئاسة غيوم دوبارك من «إل.أي.كي للاستشارات». كما وسينضم إلى الحلقة كل من الدكتور هوارد بودولسكي، المدير التنفيذي لمركز كامبريدج للتأهيل الطبي، والدكتور إبراهيم شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة أميكات للتكنولوجيا الطبية.

وتعتبر «تي في إم كابيتال» للرعاية الصحية، شركة استثمارات خاصة، تقوم بالاستثمار في البلدان التي تشهد تغيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا سريعًا. وتقدم منزل لخدمات الرعاية الصحية، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشركة «تي في إم كابيتال» كشريك أساسي، خدمات الرعاية عالية الجودة، وإدارة الأمراض، وخدمات إعادة التأهيل للمرضى البالغين والأطفال في المنازل، كما تسعى جاهدة لتقديم علاجات طبية متطورة، وخدمات إعادة تأهيل شاملة ورعاية فريدة.