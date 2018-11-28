«جيميني للتطوير» تشارك في معرض دبي للعقارات بمومباي

المصدر: دبي - البيان

تشارك جيميني للتطوير العقاري كأحد أهم المطورين العقاريين في دولة الإمارات، في معرض دبي للعقارات الذي تنظمه دائرة دبي للأراضي والأملاك في مدينة مومباي الهندية من 7 وحتى 9 ديسمبر المقبل لتطرح على المستثمرين الهنود أثناء زيارتهم المعرض مشروع «سيمفوني» السكني المكون من 29 طابقاً في منطقة الخليج التجاري، وتستعرض جيميني مشروعها «سبليندور» ضمن مشروع شوبا هارتلاند في مدينة محمد بن راشد بقيمة 300 مليون درهم، وتتوقع الشركة أن يجذب المعرض عدداً كبيراً من المستثمرين في قطاع العقارات بدبي.

وقال سونيل جوميز، الرئيس التنفيذي لشركة جيميني للتطوير العقاري: «تمثل الهند قاعدة استثمارية مهمة استراتيجياً، حيث ينظر المستثمرون في الهند إلى خيارات العقارات القائمة في دبي على أنها مربحة وذات عائد مرتفع.