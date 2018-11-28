مهرجان «ريماب» يستقطب 500 خبير في الاتصال

المصدر: دبي - البيان

تستقبل الإمارات خلال الأسبوع الجاري نخبة من أبرز الخبراء العالميين في الاتصال والعلاقات العامة، للمشاركة في مهرجان «ريماب»، الذي يتمحور حول أنشطة الاتصال الإبداعية والذي تنظمه «جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة».

ونجح مهرجان «ريماب» حتى الآن في استقطاب أكثر من 500 مشارك في فعالياته والتي تتضمن مجموعة من الجلسات التفاعلية بمشاركة نخبة من خبراء العلاقات العامة العالميين ومؤتمراً خاصاً بالإبداع يجمع تحت مظلته مجموعة من مديري الوكالات الإعلامية والخبراء الاستراتيجيين في الإعلام ومسابقة حول أنشطة التواصل المقترحة بين طلاب الجامعات المحلية والنسخة العاشرة من حفل توزيع «جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامّة» (ميبرا)، والتي تحتفي بأبرز حملات الاتصال في الدولة والمنطقة.