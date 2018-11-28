«بلاكلين» تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «بلاكلين» مكتباً لها في منطقة الشرق الأوسط في دبي، وهذا هو المكتب الثالث، بعد المقر الرئيس في برلين ومكتب آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة. ويحظى فريق دبي بثلاث أولويات رئيسة هي دعم خدمة السيارة مع سائق المجانية التي تقدّمها طيران الإمارات حيث تؤمن «بلاكلين» هذه الخدمات حصرياً لطيران الإمارات في الهند وإيطاليا والسويد.

وكما يأتي لإضافة مدن جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث تقدّم «بلاكلين» خدماتها ضمن 21 مدينة قائمة في 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وفي الأشهر المقبلة، ستضيف عشرات المدن الأخرى في جميع أنحاء المنطقة إلى قائمتها مع تأسيس شركات تجارية وبناء شراكات في جميع أنحاء المنطقة.

أشار الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«بلاكلين»، جينز وولتورف: كمركز للسفر في منطقة الشرق الأوسط وكونها مقراً لطيران الإمارات، تعد دبي مثالية لتوسيع مكتب بلاكلين. وقال عضو مجلس إدارة مجموعة الفهيم، خالد الفهيم: مع خبرات مجموعة الفهيم وإعادة ابتكار «بلاكلين» لقطاع تقديم خدمات القيادة حول العالم، نتطلع لتحويل مستقبل عمليات النقل الفاخرة.