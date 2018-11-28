«إيه إس جي سي» تتعاون مع «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إيه إس جي سي»، المجموعة المتخصصة في البناء والتشييد على مستوى الدولة عن انضمامها إلى «برنامج التعاون الصناعي» في «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، بهدف بناء علاقات قوية تعود بالمنفعة المتبادلة على جميع الأطراف المعنية في تطوير المدن الذكية.

وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إس جي سي»: «تتوفر أمام قطاع البناء والتشييد حالياً فرصة فريدة لتنفيذ مشاريعه بأسلوب جديد يمنحه مزيداً من الكفاءة والفاعلية، ويعزز قدرته على تسليم مشاريع استثنائية لعملائه، وهذا ما ينتظره عملاؤنا من «إيه إس جي سي» التي تبحث باستمرار عن سبل جديدة لتبادل المعارف عبر مختلف أقسام منظومة البناء والتشييد العالمية».