18 مليون مسافر عبر «مطار أبوظبي الدولي» خلال 10 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهرت إحصاءات رسمية وصول عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي إلى 18.012 مليون مسافر، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة أمس عن شركة مطارات أبوظبي، بلغ عدد المسافرين خلال أكتوبر الماضي نحو 1.56 مليون مسافر.

ويخضع مطار أبوظبي الدولي حالياً إلى أهم وأكبر عملية إعادة تطوير وتوسعة على الإطلاق بمليارات الدولارات، وتهدف هذه العملية في المقام الأول إلى زيادة مجمل الطاقة الاستيعابية للمطار. وتقوم مطارات أبوظبي بتوفير أرقى الخدمات لقطاع الطيران، بما يسهم في تطوير إمارة أبوظبي لتصبح الوجهة السياحة الرئيسة في المنطقة ولتكون مقصداً لرجال الأعمال والمستثمرين من كل أرجاء العالم.