«الاتحاد للطيران» تضاعف حصتها في «جيت ايروايز»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تضاعف الاتحاد للطيران حصتها البالغة 24% في شركة جيت ايروايز المتعثرة، مقابل ضخ أموال لحل المشكلات المالية التي تعاني منها الشركة، وفق ما ذكرته صحيفة بيزنس توداي.

ورغم أن شركة جيت ايروايز وصفت التقارير بأن الاتحاد للطيران سوف تدعمها لحل مشكلاتها المالية بأنها مجرد تكهنات في وقت سابق، إلا أن ما يتردد هو أن ناريش جويال مؤسس الشركة يفضل التوصل إلى صفقة مع الاتحاد للطيران بدلاً من بيع أسهم لشركة تاتا.

وقالت مصادر عليمة لصحيفة ايكونوميك تايمز الهندية إن جويال وفريقه عقد اجتماعات مع فريق من الاتحاد للطيران برئاسة توني دوجلاس الرئيس التنفيذي للشركة الأحد الماضي، وتلاها اجتماعات أخرى مع جويا في دبي. وأشارت التقارير إلى أن جويا يريد منح الإدارة لشركة الاتحاد للطيران مقابل ضخ مساعدات مالية جديدة عن طريق شراء مزيد من الأسهم وقروض ميسرة، دون التنازل عن رئاسته للشركة.