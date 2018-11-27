«بزنس إنسايدر»: «دبي لاند» ضمن أغلى 12 مشروعاً عقارياً عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

اختار موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي الأميركي مشروع «دبي لاند» ضمن أغلى 12 مشروعاً عقارياً على مستوى العالم خلال العام الجاري.

ونشر الموقع تقريراً عن الموضوع أمس، وتطرق فيه بالشرح إلى «دبي لاند»، ووصفه بأنه مشروع شامل يتضمن وحدات سكنية ووجهات ترفيهية ورياضية، وأفاد بأن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ حوالي 64 مليار دولار.

وأضاف بأن المشروع قيد الإنشاء حالياً، وينقسم إلى ست مناطق، هي المنطقة المخصصة للوجهات الترفيهية، ومنطقة الرياضات والأنشطة الخلوية، والمنطقة الصديقة للبيئة، والمنطقة المخصصة لوحدات التجزئة، ومنطقة العطلات، ومنطقة «داون تاون».ونوّه التقرير إلى أن مساحة «دبي لاند» تعادل ضعف مساحة مدينة ملاهي «ديزني لاند» الشهيرة في كاليفورنيا.