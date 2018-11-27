522 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 522 مليون درهم، حيث تم تسجيل 145 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 61 مليون درهم و126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 166 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى. وتصدرت ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 295 مليون درهم منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 85 مليون درهم و38 رهن فلل وشقق بقيمة 210 ملايين درهم، أهمها في ند حصة بقيمة 168 مليون درهم، ورهن في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 37 مليوناً.