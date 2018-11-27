الإمارات ضمن الأوائل عالمياً في استخدام الجيل الخامس

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

أكّد جواد عباسي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رابطة «جي إس إم إيه»، المخصصة لمشغلي الهواتف الخلوية، أن الإمارات ستكون الأولى عربياً.

وضمن الأوائل في العالم، في استخدام شبكات الجيل الخامس بصورة تجارية، بداية من النصف الثاني من 2019، وذلك بفضل الخطوات الكبيرة التي حققتها على مستوى المدن الذكية، وجهوزية البنية التحتية، وحجم الاستثمارات التي يقوم مشغلو الاتصالات بضخها في الدولة، فضلاً عن توفير الترددات الخاصة بهذه الشبكات.

جاءت تصريحات عباسي، على هامش مؤتمر «موبايل 360 – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في دبي أمس، والذي تم خلاله استعراض تقرير «اقتصاد الجوال: منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2018»، الذي كشف احتلال الإمارات المركز الثاني عالمياً، بعد سنغافورة، في اعتماد الهواتف الذكية، بحسب عدد السكّان.

حيث تشكّل الهواتف الذكية 85 % من إجمالي الهواتف المستخدمة في الدولة، في حين توقّع تقرير «شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تشكل تحدياً للرواد العالميين»، أن يقوم مشغلو الاتصالات في دول التعاون، بإطلاق شبكات الجيل الخامس تجارياً ابتداءً من 2019.

وهو ما سيؤدي لخلق خدمات جديدة مبتكرة في أنحاء المنطقة، وتحفيز النمو المستقبلي، في حين ستشكّل شبكات الجيل الخامس، نسبة 16 % من مجموع الاتصالات في هذه الأسواق بحلول 2025.

وأضاف أن شبكات الجيل الخامس، ستعمل على تسريع استخدام السيارات ذاتية القيادة، كما ستعمل على إطلاق خدمات جديدة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من الأفضل في المنطقة، في ما يتعلق بالتشريعات الناظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وأمن المعلومات، الأمر الذي يفتح للدولة فرصاً كبيرة لاستقطاب أبرز الشركات العالمية والإقليمية في هذه التقنيات.

وأظهر تقرير اقتصاد الجوّال، وجود 381 مليون مشترك منفرد في الاتصالات الجوالة بنهاية الربع الثاني من 2018، بجميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يمثل 64% من عدد السكان.