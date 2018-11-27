513.5 مليار دولارقيمة المشاريع النشطة في الدولة

المصدر: دبي- البيان

قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات إن سوق البناء في الإمارات يعد الأكثر نشاطاً في المنطقة.

وتبلغ قيمة المشاريع النشطة نحو 513.5 مليار دولار ويشكل قطاع البناء العمراني 63% من إجمالي القيمة المقدرة للمشاريع النشطة في جميع قطاعات البلاد. ولذلك، نتطلع إلى فهم احتياجات العاملين في قطاع البناء ونحرص على تعريفهم بالتطورات التي وصلنا إليها فيما يتعلق بتكييف منتجاتنا بما يتوافق مع متطلبات القطاع«.

جاءت تصريحات الرميثي على هامش مشاركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في الدولة والمملوك لـ(صناعات) في معرض الخمسة الكبار إذ تستعرض منتجاتها عالية الجودة من الحديد المصممة وفقاً لأعلى معايير التصنيع المعتمدة عالمياً لتلبية متطلبات قطاع البناء والتشييد.