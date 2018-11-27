محمد بن زايد يبحث التعاون مع شركة «البحر المتوسط للملاحة» السويسرية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس قصر البحر، جيانلويجي أبونتي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة البحر المتوسط للملاحة السويسرية، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي.



فرص

بحث الجانبان إمكانات وفرص التعاون بين شركة «البحر الأبيض المتوسط» ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجال خدمات النقل والشحن وتطوير هذا القطاع الحيوي الهام.