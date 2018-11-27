«إمباور» تدعو رواد الأعمال والمشاريع إلى مواكبة الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: دبي ـ البيان

دعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المشاركين من رواد الأعمال والمشاريع العمرانية الكبرى حول العالم وأهم المؤثرين في قطاع البناء والتشييد، إلى المساهمة في التنمية المستدامة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، باستخدام أنظمة تبريد المناطق ذات تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

وذلك على هامش معرض «الخمسة الكبار»، الذي يقام على مدار 4 أيام في الفترة ما بين 26 و29 نوفمبر 2018 في مركز دبي التجاري والذي ينعقد في دورته الـ39. وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن معرض «الخمسة الكبار» يناقش هذه السنة مواضيع ذات علاقة بقطاع تبريد المناطق، وذلك يعكس الوعي الإيجابي الذي يسود العالم حول العوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكننا أن نجنيها باستخدام أنظمة تبريد المناطق.