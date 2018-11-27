أراضي دبي: انخفاض رسوم خدمات الملكية المشتركة يزيد جاذبية المشاريع العقارية

المصدر: دبي - البيان

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الرسوم المنخفضة على خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي، أسهمت في جاذبية المشاريع العقارية، من خلال التشجيع على الشراء بين الراغبين في الاستثمار على المدييْن المتوسط والبعيد، إضافة إلى أولئك الراغبين في شراء وحدات سكنية للإقامة فيها.

ويعزى الفضل في ذلك إلى القوانين التنظيمية لهذا النشاط، ومن أبرزها القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن الملكية المشتركة، والتعاميم الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري التي أولت موضوع رسوم الخدمات الاهتمام المناسب.

وعلاوة على ذلك، فقد اشترطت المؤسسة على شركات إدارة الخدمات في تلك المشاريع، ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للتدقيق للمؤسسة قبل التوجه إلى الملاك وطالبتهم في تسديدها.

دور

ونوّه مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إلى الدور التنظيمي والرقابي الذي تتولاه المؤسسة لضمان تعزيز الشفافية في هذا الجانب، وتفادي وجود بنود ومواد غير معلومة مسبقاً للمشترين. وقال: «اشترطت المؤسسة على شركات الإدارة عرض جميع بياناتها المالية على جمعيات الملاك.

وأخذ الموافقة المسبقة عليها. ليس هذا فحسب، بل يطلب منها بعد ذلك تقديم الميزانية للتدقيق عليها من قبل شركة تدقيق مالي مسجلة لدينا في المؤسسة، ليتم التدقيق عليها، ومن ثم تقديمها مرة أخرى للمؤسسة من أجل مراجعة عملية التدقيق، ليتم اعتمادها في حالة اجتيازها كل هذه المراحل».

رسوم

وعند مقارنة معدل رسوم الخدمات للعام الماضي مع العام الجاري 2018، يظهر إحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري أن نسبة الانخفاض في 11 منطقة موزعة في أرجاء مختلفة من مدينة دبي، تصل إلى 12 % في بعض المناطق. وشدد بن غليطة على ضرورة الحصول على موافقة المؤسسة على تحصيل رسوم الخدمات، وهو متاح من خلال النظام الإلكتروني ملاك mollak.ae .

إضافة إلى ضرورة التعاون بين الملاك في تخفيض استخدام الطاقة الذي يؤدي إلى ترشيد في النفقات ليسهم بشكل كبير في تخفيض رسوم الخدمات، حيث إن رسوم الطاقة (الكهرباء + التكييف المركزي) مجتمعة تتراوح نسبتها من 45 إلى 65% من إجمالي رسوم الخدمات.

وقال محمد بن حماد، مدير إدارة أول في إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري: «من خلال التدقيق على رسوم الخدمات من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وحرصاً منا على تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في المدينة.

فقد طرحنا عدداً من المبادرات الهادفة إلى تخفيض رسوم الخدمات، ليعود نفعها على الأفق الاستثماري ومحافظة دبي على مكانتها ضمن قوائم مؤشرات التنافسية العالمية، ولتظل واحدة من أبرز الخيارات الاستثمارية في العالم».

ومن بين المبادرات التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري، تشجيع استخدام الأنظمة الحديثة التي تساعد على توفير الطاقة ضمن المبادرات الخضراء، إضافة إلى إمكانية تأجير المساحات في مناطق المساحات المشتركة، واستخدام العائد الإيجاري لتخفيض رسوم الخدمات. وأطلقت مبادرة طلب تركيب عدادات وتكييف للوحدات العقارية.