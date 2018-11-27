«وينترشال» تستحوذ على %10 في امتياز «غشا»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، نيابة عن حكومة أبوظبي، اتفاقية امتياز مع شركة «وينترشال هولدينغ جي إم بي أتش»، حصلت بموجبها الأخيرة على نسبة 10% في منطقة امتياز «غشا» الذي يعد مشروعاً عملاقاً للغاز عالي الحموضة.

وتضم منطقة الامتياز حقول «الحِيل» و«غشا» و«دلما»، إضافة إلى حقول أخرى للغاز الحامض تشمل «نصر» و«صرب» و«مبرز».

ووفقاً لبنود الاتفاقية، تتحمل «وينترشال» نسبة 10% من المصاريف الرأسمالية والتشغيلية والتطويرية للمشروع. وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وماريو ميهرين، الرئيس التنفيذي لشركة «وينترشال».

وتنضم «وينترشال»، أكبر شركة ألمانية لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمملوكة بالكامل لـ«باسف»، أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث المبيعات، إلى شركاء أدنوك في هذا المشروع وذلك إلى جانب «إيني» الإيطالية التي كانت حصلت على حصة 25% في امتياز «غشا» بموجب اتفاقية تم توقيعها مطلع الشهر. وتعد الاتفاقية مع «وينترشال» أول مشاركة لشركة نفط وغاز ألمانية في أحد امتيازات أبوظبي، كما تتماشى مع برنامج مبادرات أدنوك لتوسيع وتنويع الشراكات الاستراتيجية.

وقال الدكتور سلطان الجابر: تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالعمل على توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية وتطوير الموارد الهيدروكربونية واستثمارها على النحو الأمثل لضمان إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي، يمثل مشروع تطوير منطقة امتياز غشا أولوية استراتيجية لأدنوك.

حيث سيساهم الغاز المستخرج في توفير إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز. وأضاف: تمتلك كل من أدنوك وشركة وينترشال خبرات كبيرة ومتميزة في تقييم وتطوير موارد الغاز عالي الحموضة من الحقول ذات الخصائص الفنية المعقدة.

وتحقق هذه الشراكة منافع متبادلة وتتيح تبادل المعرفة والخبرة بما يساهم في خفض التكاليف وضمان تحقيق أقصى قيمة من كافة موارد الغاز المتوافرة، إضافة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للتميز في مشاريع تطوير الغاز عالي الحموضة من خلال البناء على خبرة أدنوك الكبيرة في إنتاج الغاز الحامض.

وتعكس الاتفاقية الزخم القوي بعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية أدنوك الجديدة والشاملة للغاز التي تهدف لتحقيق أقصى قيمة من مكامن الغاز في أبوظبي، ودعم جهود الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول إلى تصديره.

الامتياز

ويهدف امتياز غشا للغاز عالي الحموضة إلى استغلال موارد مكمن العرب الذي يُقدر أن يحتوي على عدة تريليونات من الأقدام المكعبة القياسية من الغاز القابل للاستخراج، حيث من المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً عند بدء تشغيله منتصف العقد المقبل.

ومن المتوقع أن ينتج امتياز غشا كميات غاز كافية لتلبية احتياجات ما يزيد على مليوني منزل من الكهرباء. ومع اكتمال المشروع، سينتج أيضاً أكثر من 120 ألف برميل من النفط والمكثفات عالية القيمة يومياً.

وقال ماريو ميهرين: هذا المشروع الاستراتيجي يساهم في دعم تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي ويتماشى مع استراتيجية وينترشال، وجهودها المتواصلة منذ عام 2010، والتي تهدف لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاستثمار في أبوظبي وتطوير استثماراتها لخلق منطقة نمو جديدة لـ وينترشال.

وإلى جانب تطوير منطقة امتياز «غشا»، تخطط أدنوك لزيادة الإنتاج من «مكمن شاه» إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، والمضي قدماً في تطوير حقلي «باب» و«بوحصا» للغاز الحامض.

40 عاماً من الخبرة

تعد شركة وينترشال متخصصة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية، وتمتلك أكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجال إنتاج الغاز الحامض. وقامت الشركة بتطوير 16 حقلاً في ألمانيا، وتنتج 30 مليار متر مكعبة من الغاز الحامض، كما قامت ببناء أربع محطات لتنقية الغاز. وقد عملت «وينترشال» بشكل فعال في استخراج الموارد الطبيعية مدة 120 عاماً، وفي استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي أكثر من 85 عاماً.