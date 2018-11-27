«الخمسة الكبار» يعيد تشكيل صناعة البناء والتشييد في المنطقة

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس، الدورة الـ39 لمعرض البناء والتشييد الدولي الخمسة الكبار في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف المعرض الذي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، 20 جناحاً رسمياً للدول، ويشهد تنظيم ندوات بحثية معمّقة وأكثر من 100 ورشة عمل، وحاضنة للشركات الناشئة وآلاف المشروعات الإنشائية التي يستعرضها 2500 عارض من جميع أنحاء العالم.

حيث يتبنى المعرض في هذه الدورة شعار «تشكيل مستقبل البناء» بالتقنيات المبتكرة، ويتضمن المعرض 5 معارض رئيسية (معرض متخصص لصناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، ومعرض لحلول الطاقة الشمسية في قطاع البناء والإنشاءات.

ومعرض مخصص لتنسيق المناظر الطبيعية والبنية التحتية والتنمية الحضرية، ومعرض متخصص في البنية التحتية وآلات البناء الثقيلة في الشرق الأوسط، ومعرض يعد الأكبر من نوعه في المنطقة مخصص للخرسانة.