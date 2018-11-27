المنصوري يبحث مع رئيس وزراء سانت لوسيا آفاق التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع ألين تشاستانت رئيس وزراء دولة جزيرة سانت لوسيا بمنطقة الكاريبي، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين والمجالات التي تحمل فرصاً واعدة لتأسيس شراكات تخدم المتطلبات التنموية وتحقق المنفعة المتبادلة.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش المشاركة في أعمال منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي الأول. حضر الاجتماع المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية وعبد الله الحمادي مدير إدارة الاستثمار بالوزارة.

ناقش الاجتماع جوانب التعاون التجاري والاستثماري والسياحي، وإمكانية تأسيس شراكات في القطاعات ذات الاهتمام وأبرزها النقل الجوي وتطوير المطارات ومشاريع البنية التحتية والنقل والطرق والخدمات اللوجستية والمشاريع السياحية والتطوير العقاري، وغيرها من المشاريع الواعدة المطروحة للتعاون المشترك .

فيما بين البلدين سواء على الصعيد الحكومي أو القطاع الخاص. واستعرض رئيس وزراء سانت لوسيا عدداً من المشاريع الجاري صياغتها، معرباً عن رغبته في الاستفادة من الخبرات والقدرات التي تتمتع بها الاستثمارات الإماراتية .

وقال وزير الاقتصاد، إن دول حوض الكاريبي تتمتع بالعديد من الإمكانيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الواعدة في ظل موقعها الجغرافي المتميز. وأوضح أن الإمارات لديها رغبة في تعزيز كافة أطر التعاون المشترك مع دول الكاريبي خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وأشار إلى التنسيق بين الجانبين لإعداد زيارة موسعة لوفد اقتصادي وتجاري من الدولة إلى سانت لوسيا ودول حوض الكاريبي العام المقبل.