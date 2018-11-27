«المعهد المصرفي» يطلق أول تطبيق ذكي للبحوث المالية في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

كشف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عن إطلاق أول تطبيق ذكي للبحوث والدراسات المالية في الشرق الأوسط، للعاملين في القطاع المصرفي، يحتوي على معلومات حول استراتيجيات الأبحاث المصرفية والمالية عالمياً.

وقال جمال الجسمي، مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن التطبيق يحتوي على مدونات من خبراء، وتقارير اقتصادية وتقارير حول القطاع، ويضم مكتبة واسعة النطاق للدراسات والبحوث في القطاع المالي.

وأشار إلى أن طرح منصة الأبحاث يأتي لترويج فكرة أن المؤسسات لا تستثمر في البرامج التعليمية فقط، بل أيضاً تتيح الوصول إلى المعلومات والتعليم في أي وقت ومن أي مكان لموظفيها المنتشرين في كل مكان، وذلك بهدف مواكبة بيئة العمل متسارعة الخطوات في عالمنا اليوم، مشيراً إلى أن هذه المنصة سوف ترتقي بثقافة العاملين بالقطاع المصرفي إلى مستويات أعلى من الكفاءة من خلال صقل مهاراتهم بأحدث الدراسات المالية في القطاع المالي.

وأضاف أن الخطة استندت إلى مجموعة من الأسس والمعايير العلمية والمهنية الحديثة التي تجسدت في إعداد خطة متكاملة تغير وجهة المعهد تماماً لمواكبة الاحتياجات التدريبية الفعلية للواقع المصرفي والمالي بالدولة حالياً مقترنة بالتحديث والتطوير في الموضوعات ذات العلاقة باستخدام «التكنولوجيا المالية» في قطاع المصارف والمال.

وقالت نورة عباس، مدير إدارة التدريب بالمعهد: إن التطبيق يتمتع بميزة فريدة من نوعها وهي خاصية «اسأل خبير» كجزء من عرض البوابة والتطبيق، وهي تسمح لآلاف المتخصصين في هذا المجال في المنطقة وخارجها بالاستفادة من تلقي إجابة عن استفساراتهم. في مجالات العمل المصرفي: من المخاطر والامتثال والتقنيات المصرفية والقانون إلى الاستراتيجيات المصرفية والمالية.

وتعد البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثاً جزءاً من خطة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية نحو التحول الرقمي الشامل لبرامجه.