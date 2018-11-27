مجلس إدارة غرفة الشارقة يشيد بقرار تأشيرات الاستثمار وأصحاب المواهب

المصدر: الشارقة ـ البيان

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، اجتماعه الاعتيادي السادس لعام 2018 في مقر الغرفة، برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس المجلس.

ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وزياد الحجي أمين الصندوق الفخري، إضافة إلى أعضاء مجلس الادارة، وعبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ومحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة ومساعدي المدير العام.

وثمن المجلس القرار الأخير لمجلس الوزراء بإطلاق تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين تتعلق بتشجيع الاستثمار وتعديل تأشيرات الإقامة وجذب المبتكرين والموهوبين، معتبراً أن هذه القرارات هي رسالة للمستثمرين ومجتمع الأعمال بأن الإمارات هي الوجهة المفضلة والجاذبة للاستثمارات في عالم المال والأعمال، حيث يساهم القرار في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدّم عالمياً في توفير المناخ والبيئة الأفضل للمستثمرين.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تصب مجملها في سبل الارتقاء بالخدمات ودور الغرفة الرئيسي تجاه مجتمع الأعمال بالإمارة والعمل الدؤوب في تعزيز البيئة التنافسية للإمارة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وفي ظل المتابعة الدؤوبة والمساندة المباشرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، وفي الوقت ذاته ترجمة لرؤية الغرفة التي تتجسد بأن تكون الصوت الرائد والقوي للقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع تم عرض مشروع الخطة التشغيلية لعام 2019.