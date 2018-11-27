«الخمسة الكبار» يعيد تشكيل مستقبل البناء

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس، الدورة الـ39 لمعرض البناء والتشييد الدولي الخمسة الكبار في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف المعرض الذي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، 20 جناحاً رسمياً للدول، ويشهد تنظيم ندوات بحثية معمّقة وأكثر من 100 ورشة عمل، وحاضنة للشركات الناشئة وآلاف المشروعات الإنشائية التي يستعرضها 2500 عارض من جميع أنحاء العالم.

حيث يتبنى المعرض في هذه الدورة شعار «تشكيل مستقبل البناء» بالتقنيات المبتكرة، ويتضمن المعرض 5 معارض رئيسية (معرض متخصص لصناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، ومعرض لحلول الطاقة الشمسية في قطاع البناء والإنشاءات.

ومعرض مخصص لتنسيق المناظر الطبيعية والبنية التحتية والتنمية الحضرية، ومعرض متخصص في البنية التحتية وآلات البناء الثقيلة في الشرق الأوسط، ومعرض يعد الأكبر من نوعه في المنطقة مخصص للخرسانة.

وتتنافس الشركات العارضة على الفوز بحصة من كعكة المشاريع الإقليمية وسط تنامي الاهتمام الدولي بتوسع سوق دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لمنظمي المعرض فقد بلغ عدد المشروعات في سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً أكثر من 23000 مشروع، تتجاوز قيمتها 2.3 تريليون دولار.

ويحظى قطاع البناء الحضري بأكبر عدد من المشروعات (18000 مشروع) تتقدمها المشروعات السكنية، والتجارية، ومشروعات الضيافة. وشهد قطاع البناء نمواً بنسبة 4% من حيث القيمة و15% من حيث إجمالي المشروعات قيد الإنشاء في النصف الأول من 2018.

الابتكار والتقنيات

ويقدم معرض «الخمسة الكبار» ميزتين جديدتين تهدفان إلى التقدم بقطاع البناء والتشييد من خلال تبني الابتكار والتكنولوجيا باستعراض مجموعة مختارة من المنتجات الأكثر ابتكاراً التي تعيد تشكيل صناعة البناء والتشييد، ومدينة الشركات الناشئة من الخمسة الكبار التي تقدم الشركات التكنولوجية المبتكرة القادمة في عالم البناء والتشييد.

يستضيف المعرض أول قمة للإنشاءات والتكنولوجيا في المستقبل تحت شعار «تمكين الابتكار في النظام الإيكولوجي للبناء والتشييد»، وقدم متحدثون بارزون من شركات مراس وسلطة واحة دبي للسيليكون وفيرجين هايبرلوب ومايكروسوفت وأرامكو السعودية وغيرها؛ بعضاً من أحدث التقنيات الواعدة التي تساعد قطاع البناء والتشييد في تحقيق أعلى واستدامة أكبر، وتعزيز القدرة على تحمّل التكاليف.

وبالشراكة مع مركز الأعمال في دبي الجنوب سوف تتيح ندوة كيفية ممارسة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة تقنيات ذكاء الأعمال للعارضين والزوار المهتمين بالاطلاع على سوق الإنشاءات المزدهر في الإمارات العربية المتحدة، وستستضيف متحدثين من إكسبو دبي 2020 وجمارك دبي وغيرها الكثير.

وسوف تشتمل مدينة الشركات الناشئة على مسابقة العروض التقديمية من معرض الخمسة الكبار، حيث ستتنافس الشركات الناشئة في قطاع البناء والتشييد؛ من أجل الفوز بالجائزة المقدمة من المعرض باعتبارها الشركة الأكثر ابتكاراً في 2018.