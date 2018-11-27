0.6 % تراجع التضخم في أبوظبي خلال أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي بنسبة 0.6% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر.

وذلك طبقاً لتقرير مركز الإحصاء - أبوظبي، في المقابل ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بمعدل 3.6% عن مستوياتها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.7% خلال شهر أكتوبر 2018 مقارنة بشهر أكتوبر 2017. وساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 38.1% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.9%.