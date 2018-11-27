مؤتمر لمشغلي الجولات السياحية البريطانيين برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

استضافت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مؤخراً فعاليات «المؤتمر السنوي الدولي لرابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين» بمشاركة ممثلي 120 شركة متخصصة في قطاع السفر من المملكة المتحدة.وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة:

خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، شهدت إمارة رأس الخيمة ارتفاعاً في عدد الزوار من المملكة المتحدة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتهدف رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى رفع أعداد السياح والزوار من المملكة المتحدة بنسبة 20% في 2019 عبر تعزيز جهودها التسويقية وإبرام مزيد من الشراكات في القطاع.