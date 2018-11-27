أبوظبي تحلّ 52 تحدياً واجهت القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

طرحت الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي انعقد أمس تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حلولاً جذرية لأكثر من 52 تحدياً تواجه القطاع الخاص في الإمارة بما يعزز من دوره في اقتصاد الإمارة.

وشملت الحلول صدور نظام جديد للتأشيرات، وتخفيض رسوم السياحة وشهادة المنشأة وتحديث النظام الإلكتروني للتراخيص، والسماح للملاك الأجانب بالدخول كشركاء في الرخص والعقود الخاصة بالمدارس الخاصة، إضافة إلى دراسة إمكانية اعتبار الأراضي التعليمية أراضيَ استثمارية لتمكين الشريك الأجنبي من توقيع عقود المساطحة، وإنشاء بوابة إلكترونية للمستثمرين. وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن المنتدى يمثل إضافة لمساعي أبوظبي لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.