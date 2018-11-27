دبي وأبوظبي أفضل مدينتين للعيش والعمل في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان جديد أجراه بيت.كوم، مؤخراً بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، تحت عنوان «أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن أبوظبي ودبي هما أفضل مدينتين للعيش والعمل في المنطقة. وقد تم ترتيب المدن بحسب العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال.

وظائف

برزت دبي وأبوظبي كأفضل مدينتين من حيث توفر الوظائف، كما صنفت كأفضل مدينتين من ناحية تقديم مزايا للآباء العاملين. وظهرت أبو ظبي كأفضل مدينة من حيث التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وكذلك أنظمة حماية الأجور. أما من حيث تطبيق السياسات بفعالية، فقد احتلت أبوظبي ودبي أعلى مرتبة.

يقدّر سكان مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة العوامل البيئية المتعلقة بالنظافة، حيث صنف غالبية المجيبين دبي وأبوظبي من بين أفضل المدن من حيث الشوارع والطرق النظيفة.

واحتلت دبي وأبوظبي المركز الأول من حيث جمال المباني فيهما، حيث صنفها غالبية المجيبين بشكل إيجابي (90٪ و89٪ على التوالي). كما صنفت أبوظبي على أنها الأفضل من ناحية حركة المرور.

وإضافة إلى ذلك، برزت أبوظبي كأكثر مدينة تتوفر فيها الحدائق العامة، حيث صنفها 85٪ بشكل إيجابي. أما بالنسبة لتوافر مرافق الرعاية الصحية، تعتبر كل من أبوظبي ودبي الأفضل من هذه الناحية. وقد احتلت أبوظبي المركز الأول من حيث جودة مرافق الرعاية الصحية، يليها دبي والشارقة. وفيما يتعلق بأنظمة الصرف الصحي «المياه» الكهرباء، تم تصنيف مدينتي دبي وأبوظبي في أعلى مرتبة (90٪ و89٪ على التوالي).

صدارة

واحتلت دبي مركز الصدارة من ناحية توافر وسائل النقل العام التي يسهل الوصول إليها وجودتها. وبالنسبة لتوافر وسائل ترفيهية متنوّعة، احتلت دبي المركز الأول، حيث صنفها 89٪ بشكل إيجابي. ومن حيث توافر المؤسسات التعليمية، تعتبر دبي المدينة الرائدة (80٪).

وفيما يتعلق بملاءمة المدينة للأطفال، فقد احتلت أبوظبي المرتبة الأول (77%). تعتبر أبوظبي ودبي المدن الأفضل من ناحية عدم وجود البيروقراطية في الإجراءات وتخليص المعاملات. واحتلت دبي الصدارة من حيث استعداد السوق فيها لقبول الأفكار الجديدة. وإلى جانب ذلك، صنفت دبي كأفضل مدينة من حيث وجود كفاءات محلية فيها. كما تم تصنيف دبي وأبوظبي على أنها الأفضل من حيث وجود كفاءات ماهرة تمتلك مؤهلات تعليمية جيدة.