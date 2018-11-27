«دبي الملاحية» تستعرض آليات تسريع نمو سوق اليخوت الفاخرة

المصدر: دبي- البيان

انضمّت «سلطة مدينة دبي الملاحية» إلى جهود استشراف مستقبل اليخوت الفاخرة من منظور جديد يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين، وذلك خلال مشاركتها في «مؤتمر الشرق الأوسط لليخوت 2018» الذي أقيم تحت شعار «تسريع وتيرة نمو قطاع اليخوت الفاخرة.. احتياجات السوق والفرص الناشئة».

وأوضح حامد حسن، مدير إدارة الترخيص والتسجيل البحري في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ قطاع اليخوت الفاخرة أثبت بأنّه مساهم رئيس في دفع مسيرة الإنجازات النوعية التي تقودها دبي باعتبارها أحد التجمعات البحرية الخمسة الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم.

لافتاً إلى دوره المحوري كركيزة أساسية لتعزيز نمو القطاع البحري المحلي، الذي يحتضن حالياً أكثر من 7400 شركة وما يزيد على 13,000 نشاط بحـري واسـتثماري تساهم في خلق أكثر من 76,000 فرصة عمل، معززاً التوقعات بأن تصل مساهمته في الناتج الإجمالي إلى 25% خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة القطاع البحري في الدولة إلى 66 مليار دولار بنهاية 2018، فيما تصل قيمة صناعة القوارب الترفيهية إلى 1.3 - 1.5 مليار دولار، علماً بأن الإمارات صعدت إلى المركز التاسع عالمياً بعدد اليخوت الفاخرة قيد التصنيع للعام الجاري، لتؤكد بذلك مكانتها العالمية الرائدة في قطاع الملاحة الترفيهية مع 14 مشروع يخت فاخر بطول إجمالي يبلغ 611 متراً.