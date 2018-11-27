«ماج دبي» تبيع وحدات بقيمة 3.5 مليارات درهم في 2018

المصدر: دبي - سيد صالح

كشفت شركة «ماج دبي»، ذراع التطوير العقاري في «مجموعة ماج القابضة»، عن بلوغ حجم مبيعاتها من الوحدات العقارية في دبي خلال العام الجاري نحو 3.5 مليارات درهم وذلك وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» أمس.

وأعلنت الشركة بيع 2887 وحدة في دبي خلال 2018 في أكثر من مشروع تابع للشركة، ومن أبرزها «ماج آي»، «ماج 318»، «ماج إم بي إل ريزيدنس»، «ماج 5 بوليفارد» و«ماج 5» في «دبي الجنوب»، بالإضافة إلى «ذي بولو تاونهاوسز» و«ذي بولو ريزيدنسز» في «ميدان».

كما أفادت «ماج دبي» أيضاً بانتهاء 30% من الأعمال الإنشائية في مشروعها «ماج إم بي إل ريزيدنس» في «أبراج بحيرات جميرا» و80% من أعمال البنية التحتية و15% من الأعمال الإنشائية الإجمالية في منتجع «ماج كريك ولبيينغ» في «دبي الجنوب».