«جلف كابيتال» تشارك في صفقة بقيمة 51 مليون دولار مع «آيسون»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «جلف كابيتال»، إحدى أكبر وأنشط الشركات العاملة في قطاع الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط، وشركة «أفريك إنفست»، وهي تركّز على توفير الاستثمارات المتوسطة في أفريقيا، عن دخولهما في أوّل شراكة استراتيجية لتقديم قرض مهيكل والاستثمار بالأسهم الخاصة لشركة «آيسون إكسبيريانسز»، (التي كانت تعرف سابقًا iSON BPO Limited).

وذلك من خلال صفقة مشتركة بقيمة إجمالية بلغت 51 مليون دولار. وتعتبر شركة «آيسون إكسبيريانسز» واحدة من أكبر شركات التعهيد وكذلك من أكبر شركات خدمات العملاء في أفريقيا، حيث تعمل في 14 دولة في أفريقيا والهند.

وقد قدّم صندوق «جلف كريديت أوبورتيونيتيز فند II»، وهو صندوق التمويل الخاص الثاني من «جلف كابيتال»، وصندوق «أفريك إنفست فند III»، الصندوق الثالث للاستثمار في عموم أفريقيا، التزامًا إجماليًا للتمويل من خلال قروض وشراء الأسهم بقيمة 25.5 مليون دولار لكل منهما.

قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «تعتبر (آيسون إكسبيريانسز) قصّة نجاح في أفريقيا ونحن سعداء بدعمها من خلال الاستثمار المشترك مع (أفريك إنفيست). وحلول التمويل الخاصّ التي نقدّمها هي أداة تمويل مرنة للشركات الرائدة في قطاعها».