«سكاي واردز طيران الإمارات» يطلق عرضاً لتسريع ترقية العضوية

المصدر: دبي - البيان

أطلق «سكاي واردز طيران الإمارات» عرضاً خاصاً يتيح لأعضاء البرنامج الحصول على أميال فئة إضافية عند سفرهم على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي، ما يعني إمكانية ترقية عضويتهم إلى الفئة الأعلى سريعاً خلال فترة العرض.

ويسري العرض على التذاكر المؤهلة المحجوزة حتى3 ديسمبر للسفر على رحلات طيران الإمارات أو فلاي دبي خلال الفترة حتى31 مارس 2019. وللتأهل للاستفادة من العرض، ينبغي أن يكون العملاء أعضاء في «سكاي واردز طيران الإمارات».

وأن يقوموا بالتسجيل للعرض عبر تطبيق طيران الإمارات أو عن طريق تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر الإنترنت على emirates.com أو flydubai.com.

كما ينبغي على العملاء اختيار الفئة السعرية فليكس Flex أو فليكس بلاس Flex Plus عند شراء تذاكر طيران الإمارات أو Free to Change أو Business Basic عند السفر على رحلات فلاي دبي حتى يكونوا مؤهلين للحصول على مكافأة أميال الفئة الإضافية.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «من خلال العرض الجديد، الذي يعد الأول من نوعه، سيتمكن أعضاء برنامجنا من الحصول على مكافآت أميال فئة إضافية عند سفرهم ما يعني الوصول بشكل أسرع إلى الفئة التالية من عضوية سكاي واردز طيران الإمارات».