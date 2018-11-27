الحفل الختامي لجائزتي محمد بن راشد للأعمال والابتكار فبراير 2019

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أن الحفل الختامي للدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال سيقام في 26 فبراير في دبي أوبرا وذلك بعد اختتام المرحلة النهائية لتقييم الطلبات المشاركة في الجائزتين وسط مشاركة كثيفة من الشركات العاملة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكشفت الغرفة عن إتمام تقييم الشركات المشاركة في الجائزتين اللتين تهدفان إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي ورئيس اللجنة المشرفة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال أهمية المشاركة في جائزتي محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وابتكار الأعمال، حيث إن الشركات المشاركة خضعوا إلى تجربة تعليمية متقدمة، وحصلوا على فرصة لتطوير وتحسين قدراتهم وممارساتهم المؤسسية.

مؤكداً أن هاتين الجائزتين هما بمثابة فرصة مثالية للشركات لتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل. ولفت إلى أن الابتكار والتميز هما شعار الشركات خلال الفترة المقبلة، وركائز نموها في مجتمع الأعمال، معتبراً الجائزتين منصة غير تقليدية للارتقاء بالأداء المؤسسي في بيئة الأعمال بدبي والمنطقة.

وكانت الغرفة قد أطلقت الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال خلال مؤتمرٍ عالمي نظمته في نوفمبر 2017، حيث استضاف المؤتمر مجموعة من الخبراء والشخصيات والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في تميز الأعمال والأداء المؤسسي.

مراجعة

أنهى فريق من المقيمين المستقلين من القطاع الخاص مراجعة طلبات التقديم والقيام بزيارات ميدانية للشركات المشاركة، حيث تم إخضاع كل طلب إلى فحص دقيق، ومنح هذه الطلبات نقاطاً وفقاً لمعايير نموذج محمد بن راشد آل مكتوم لأداء الأعمال، وشملت بعضاً من هذه المعايير القيادة والاستراتيجية والقوى العاملة وإدارة المواهب والابتكار.